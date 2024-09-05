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Kara para aklama davasında 2. gün

Kara para aklama davasında 2. gün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 14:37
Kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı dava ikinci günde sürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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