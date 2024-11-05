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Kara akbabalar leş üzerinde keşif uçuşu yaparken görüntülendi

Kara akbabalar leş üzerinde keşif uçuşu yaparken görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 14:44
Ardahan'da "doğanın çöpçüsü" olarak nitelendirilen ve nesli tehdit altında olan kara akbabalar, Ardahan'da leş üzerinde uçarak keşif yaparken görüntülendi.
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