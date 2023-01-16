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Kar yağmadı tatil rotası değişti! Termal otellerde tatilci yoğunluğu

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 15:08
Karsız geçen kış, yarıyıl tatili tercihlerini değiştirdi. Kar tatilinin gözde destinasyonlarında kar olmaması nedeniyle rota termal otellere çevrildi. Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85’e çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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