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Kar yağışının tadını çocuklar çıkarttı!

Kar yağışının tadını çocuklar çıkarttı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 23:47
Erbaa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü. 248 rakımlı ilçede beyaza bürünen parklar, çocukların eğlence alanına dönüştü. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan minikler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Karın keyfini çıkaran çocuklar, doyasıya eğlenirken renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Kar yağışının tadını çocuklar çıkarttı!
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