Kar yağışının ardından renkli görüntüler oluştu

Ayancık Cevizli Mahallesi’nde kardan bozkurt obası yaptılar. Diğer yerlerde ise mahalle aralarında kayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler. Bir grup genç, kamyon arkasına ip bağlayarak kaydı ve karın tadını çıkardı. Bütün bunlar ilçede olurken bin 200 rakımlı yüksek bölgelerde kar kalınlığı bir buçuk metreyi geçti ve köy yolları kapandı. Kapanan köy yolu sayısı 71 iken ekiplerin yoğun çalışması dolayısıyla 58’e kadar düşürüldü.

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