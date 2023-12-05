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Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu! Yurdun doğusunda soğuk hava hakim

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Giriş: 05.12.2023 16:51
Son dakika haberleri.. Erzurum, Artvin ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İşte yurttan kar manzaraları…
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