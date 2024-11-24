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Kar yağışı Ilgaz Dağı’nda trafiği kilitledi! Araçlar yolda mahsur kaldı

Kar yağışı Ilgaz Dağı’nda trafiği kilitledi! Araçlar yolda mahsur kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.11.2024 00:42
Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde, kar yağışı sebebiyle trafik kilitlendi. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda mahsur kalırken, Karayolları Genel Müdürlüğü Kastamonu-Ankara Karayolu'nun Kastamonu Havalimanı-Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Kastamonu'da akşam saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı hayatını olumsuz etkiliyor.
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