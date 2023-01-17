17 Ocak 2023, Salı
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KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı
Ocak ayının ortasını geçtik. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'da 2 gün lodos fırtınası yaşanacak. Çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesine karşı uyarı yapıldı. A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci önemli değerlendirmelerde bulundu.