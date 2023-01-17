17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı

KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2023 15:32
Güncelleme:17.01.2023 15:33
Ocak ayının ortasını geçtik. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'da 2 gün lodos fırtınası yaşanacak. Çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesine karşı uyarı yapıldı. A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kar ve yağmur ne zaman yağacak?
Kar ve yağmur ne zaman yağacak?
Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon
Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon
Maltepe’de İBB’ye halk ve esnaftan tepki!
Maltepe'de İBB'ye halk ve esnaftan tepki!
Riva Deresi için Çevre Bakanlığı devrede
Riva Deresi için Çevre Bakanlığı devrede
Ümraniye’de 1 kişini kavga anı ortaya çıktı
Ümraniye'de 1 kişini kavga anı ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
İşte facianın eşiğinden dönülen gemi kazaları
İşte facianın eşiğinden dönülen gemi kazaları
Barışma randevusu cinayetinde yeni görüntü!
Barışma randevusu cinayetinde yeni görüntü!
Şampiyonluğunu Erdoğan’a sarılarak kutladı
Şampiyonluğunu Erdoğan'a sarılarak kutladı
Ağacın sanata dönüşme yolculuğu
Ağacın sanata dönüşme yolculuğu
İstanbul lodosa teslim!
İstanbul lodosa teslim!
Vahşi cinayette yeni detaylar
Vahşi cinayette yeni detaylar
Daha Fazla Video Göster