18 Mart 2022, Cuma
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Kar ve soğuk İstanbul’a yeniden geldi! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
İstanbul için uyarılar üst üste yapıldı. Bugünden itibaren yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Megakentte 5 derece birden düşecek. Beklenen kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Valilik alınan tedbirleri açıkladı. THY'nin de sefer iptalleri var. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Üsküdar'dan Çamlıca Tepesi'nden aktardı.