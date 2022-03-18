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Kar ve soğuk İstanbul’a yeniden geldi! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 09:55
İstanbul için uyarılar üst üste yapıldı. Bugünden itibaren yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Megakentte 5 derece birden düşecek. Beklenen kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Valilik alınan tedbirleri açıkladı. THY'nin de sefer iptalleri var. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Üsküdar'dan Çamlıca Tepesi'nden aktardı.
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