Kar ve karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 il için “sarı” kodlu uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim 2023 Salı günü ve gelecek 4 güne ait hava durumu verilerini açıkladı. Meteoroloji, 12 il için “sarı” kodlu uyarıda bulunurken yağışların, bazı bölgelerimizde havanın iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi.