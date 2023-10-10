10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kar ve karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 il için “sarı” kodlu uyarı...

Kar ve karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 il için “sarı” kodlu uyarı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2023 09:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim 2023 Salı günü ve gelecek 4 güne ait hava durumu verilerini açıkladı. Meteoroloji, 12 il için “sarı” kodlu uyarıda bulunurken yağışların, bazı bölgelerimizde havanın iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi.
Meteoroloji’den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Ormanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldı
"Ormanın hayaleti" Düzce’de fotokapana takıldı
Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde
Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde
Sinop’ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Seyir halindeki cip alev aldı
Seyir halindeki cip alev aldı
Şanlıurfa’da feci kaza
Şanlıurfa'da feci kaza
Antalya’da orman yangını
Antalya'da orman yangını
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
Eğirdir Gölü alarm veriyor
Eğirdir Gölü alarm veriyor
Koçyiğit: Projelerini dünya takdir ediyor
Koçyiğit: Projelerini dünya takdir ediyor
Ava giderken avlandı!
Ava giderken avlandı!
Başıyla öyle bir şey yapıyor ki...
Başıyla öyle bir şey yapıyor ki...
Daha Fazla Video Göster