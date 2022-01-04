04 Ocak 2022, Salı
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Kar ve buzun birleştiğİ ilde büyüleyici manzara
Erzurum'da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Şadırvanların ve nehirlerin buz tuttuğu şehirde dağlar ile ovalar beyaza boyanmış manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.