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Kar ve buzun birleştiğİ ilde büyüleyici manzara

İHA
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Giriş: 04.01.2022 12:01
Erzurum'da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Şadırvanların ve nehirlerin buz tuttuğu şehirde dağlar ile ovalar beyaza boyanmış manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.
Kar ve buzun birleştiğİ ilde büyüleyici manzara
Kar ve buzun birleştiğİ ilde büyüleyici manzara
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