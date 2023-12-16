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Kar Trakya'dan giriş yaptı! Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.12.2023 16:36
Yapılan uyarıların ardından kar yağışı Trakya’dan giriş yaptı. Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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