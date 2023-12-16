Kar Trakya'dan giriş yaptı! Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Yapılan uyarıların ardından kar yağışı Trakya’dan giriş yaptı. Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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