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Kar Trakya'dan giriş yaptı | İstanbula turuncu kodlu uyarı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2022 15:43
Meteoroloji İstanbul dahil 27 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı verdi. Sağanak ve fırtına İstanbul’da etkili oluyor. Yüksek kesimlere ise kar yağıyor. Öte yandan Kar Trakya’dan ülkemize giriş yaptı. A haber muhabiri Umut Işık’ın Edirne’den aktardığı bilgiye göre Balkanlardan üzerinden yurda giriş yapan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı ve yaklaşık 5cm’e ulaştı.
Kar Trakya’dan giriş yaptı
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