08 Şubat 2022, Salı
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Kar Trakya'dan giriş yaptı | İstanbula turuncu kodlu uyarı!
Meteoroloji İstanbul dahil 27 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı verdi. Sağanak ve fırtına İstanbul’da etkili oluyor. Yüksek kesimlere ise kar yağıyor. Öte yandan Kar Trakya’dan ülkemize giriş yaptı. A haber muhabiri Umut Işık’ın Edirne’den aktardığı bilgiye göre Balkanlardan üzerinden yurda giriş yapan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı ve yaklaşık 5cm’e ulaştı.