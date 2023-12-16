16 Aralık 2023, Cumartesi
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Kar Trakya'dan giriş yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu. Ülke genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Öte yandan Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.