07 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kar sonrası her yer beyaza büründü!
Kar sonrası her yer beyaza büründü!

Kar sonrası her yer beyaza büründü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2025 18:47
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'de toplam 527 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu Gümüşhane’den, Murat Onur Tokat’tan son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kar sonrası her yer beyaza büründü!
Kar sonrası her yer beyaza büründü!
Kar sonrası her yer beyaza büründü!
İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer’de kuru yük gemisi sürüklendi
İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer'de kuru yük gemisi sürüklendi
Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!
Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!
Çatalca’da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı!
Çatalca’da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı!
Manisa’da yangın paniği! Satılacak ürünler kül oldu
Manisa'da yangın paniği! Satılacak ürünler kül oldu
Grip ne zaman zatürreye dönüşür?
Grip ne zaman zatürreye dönüşür?
Bağcılar’da polis ekiplerine bıçaklı saldırı
Bağcılar'da polis ekiplerine bıçaklı saldırı
Kayseri beyaza büründü!
Kayseri beyaza büründü!
Ege’de deniz suyu çekildi! Deprem işareti mi?
Ege'de deniz suyu çekildi! Deprem işareti mi?
İstanbul’da 3 haftada sahte içkiden 70 ölü
İstanbul'da 3 haftada sahte içkiden 70 ölü
Hastane girişlerinde sahipsiz hayvan olmayacak
Hastane girişlerinde sahipsiz hayvan olmayacak
Sarı serumun içeriğinde neler var?
Sarı serumun içeriğinde neler var?
Daha Fazla Video Göster