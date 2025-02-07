Kar sonrası her yer beyaza büründü!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'de toplam 527 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu Gümüşhane’den, Murat Onur Tokat’tan son durumu aktardı.

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