16 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar sevinci yaşamak için eşiyle birlikte Boğazova bölgesine çıkan Feyyaz Yılmaz(37), 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı genç, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.