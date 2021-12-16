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Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA
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Giriş: 16.12.2021 10:36
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar sevinci yaşamak için eşiyle birlikte Boğazova bölgesine çıkan Feyyaz Yılmaz(37), 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı genç, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
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