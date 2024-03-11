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Kar maskesi takıp patronuna götürülen parayı gasp etti

İHA
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Giriş: 11.03.2024 14:14
Samsun'da dönercide çalışan şahıs, yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lira parayı mesai arkadaşına bıçak çekerek gasp etti.
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