16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kar leoparı şehre indi panik anları kamerada!

Kar leoparı şehre indi panik anları kamerada!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2022 14:20
Türkmenistan'da yerleşim alanına giren kar leoparı dehşeti yaşatıyordu. Doğal ortamına götürmek üzere bir grup asker leoparı yakalamaya çalıştı. Ağdan kurtulan leopar kendisini yakalamaya çalışan askerin sırtından ısırdı.
Esnafı delirtti, polisi bile şaşırttı!
Esnafı delirtti, polisi bile şaşırttı!
Öldürüp 7 parçaya bölüp araziye attılar
Öldürüp 7 parçaya bölüp araziye attılar
Kar leoparı şehre indi panik anları kamerada!
Kar leoparı şehre indi panik anları kamerada!
İstanbul’da 4 gün kar bekleniyor
İstanbul'da 4 gün kar bekleniyor
ABD faizi ne kadar artıracak?
ABD faizi ne kadar artıracak?
Veterinere tecavüz davasında görüntüler ortaya çıktı!
Veterinere tecavüz davasında görüntüler ortaya çıktı!
Garip olay! 1 gece kayboldu
Garip olay! 1 gece kayboldu
Ukrayna’dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı
Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı
Bu köprüden geçmek yürek ister
Bu köprüden geçmek yürek ister
’Çıplak Vatandaş’a meydan dayağı
'Çıplak Vatandaş'a meydan dayağı
Bakın buzağının kalbi neresinde doğdu?
Bakın buzağının kalbi neresinde doğdu?
Şoföre kızdı İETT otobüsüne ateş saçtı
Şoföre kızdı İETT otobüsüne ateş saçtı
Daha Fazla Video Göster