16 Mart 2022, Çarşamba
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Kar leoparı şehre indi panik anları kamerada!
Türkmenistan'da yerleşim alanına giren kar leoparı dehşeti yaşatıyordu. Doğal ortamına götürmek üzere bir grup asker leoparı yakalamaya çalıştı. Ağdan kurtulan leopar kendisini yakalamaya çalışan askerin sırtından ısırdı.