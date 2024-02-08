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Kar kapıya dayandı! Bakın davetsiz misafir olarak kim geldi…

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 10:14
Ardahan'da evler kara gömüldü. Dışarı çıkmak için evinin kapısını açan vatandaşın karşılaştığı manzara hayrete düşürdü. Bakın karların ardındaki misafir kim çıktı...
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Kar kapıya dayandı! Bakın davetsiz misafir olarak kim geldi…
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