Kar kalınlığı metrelerce yüksekliğe ulaştı! Görenler şaşıp kalıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen açılan yollardaki kar kalınlığı 6 metreyi geçti. Yoldan geçen vatandaşlar ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyorlar.



İlçenin yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Açılan yollarda 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, bölgede yaşayan vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.



Yolu kullanan vatandaşlar ise bölgede fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.