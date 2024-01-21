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Kar İstanbul'un kapısına dayandı | Meteoroloji'den 13 ile uyarı

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Giriş: 21.01.2024 15:55
Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşeceğini belirtirken, 13 ile kar ve sağanak uyarısında bulunuldu. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika hava durumu detayları...
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