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29.12.2019

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

İstanbul'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşmüştü. İstanbullular ne zaman kar yağacak diye beklerken sınır komşusu olan Kocaeli ise beyaza büründü. Körfez ve Kartepe ilçelerinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı.

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kent merkezinde yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine kar düştü.

Körfez ilçesinin yüksek kesimleri ve Kartepe ilçesinde kar kalınlığı bazı noktalarda 40 santime ulaştı. Yüksek kesimlerde bulunan köy yolları karla kaplanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Körfez'de bazı aileler, araçlarını yol kenarında bırakarak çocuklarıyla beraber karla kaplı yeşil alanlarda oynayarak zaman geçirdi.

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