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Kar İstanbul’un kapısına dayandı!

Kar İstanbul’un kapısına dayandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 19:51
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte pazar günü başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman lapa lapa yağan kar, sınır bölgelerinde ise daha yoğun görülüyor. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan Edirne'den son durumu aktardı.
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Kar İstanbul’un kapısına dayandı!
Kar İstanbul’un kapısına dayandı!
Kar İstanbul’un kapısına dayandı!
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