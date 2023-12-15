Kar geliyor! Sıcaklıklar düşüyor | Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji'nin yeni raporuna göre Marmara Bölgesi'nde kesintisiz yağışlar görülecek. AFAD da vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

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