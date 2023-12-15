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Kar geliyor! Sıcaklıklar düşüyor | Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 10:15
Hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji'nin yeni raporuna göre Marmara Bölgesi'nde kesintisiz yağışlar görülecek. AFAD da vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

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