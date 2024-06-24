Kaputa bağlanan Filistinli o anları anlattı! Canlı kalkan yapılan Filistinli genç konuştu

İsrail'in bir askeri cipin kaputuna bağlayarak canlı kalkan olarak işkence ettiği Filistinli genç o anları anlattı. 24 yaşındaki Mücahid Abadi, "Tüm kemiklerim kırılırken onlar gülüp eğleniyordu" dedi.

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