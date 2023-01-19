Kaput üstünde dehşet yolculuğu: 1 ağır yaralı

Küçükçekmec'de kız kardeşini, erkek arkadaşı Samet Ekinci aynı araçta gören ağabey Bülent Ülgen (36) onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. Hızla gaza basan Ekinci yol kenarındaki kamyonete çarptı ardından kaputtan yola düşen Bülent Ülgen'in üzerinden iki kez geçti.