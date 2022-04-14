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Kaporta çiziği tarihe karışıyor! Her türlü çiziğe karşı etkili sistem PPF

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 12:01
Otomobil sahiplerinin en büyük sorunlarından biri kaportada oluşan çizikler ve güneş yanıkları. Fakat bu sorun da artık tarihe karışıyor. PPF yani poliüretan kaplama adı verilen bir yöntem ile otomobillerin boyaları, anahtar hatta tornavidayla bile çizilmiyor. Peki nedir PPF kaplama? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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