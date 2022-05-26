Kapora yöntemiyle 100 kişi 2 milyon dolandıran şüpheliler yakalandı

Muğla'da, alışveriş sitelerinde satışa koydukları ilanlardaki ürünleri alacak kişilerden 'kaparo' adı altında para alıp, ürünü göndermeyen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.100 kişiyi bu yöntemle dolandırdıkları öğrenilen şüphelilerin, banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.

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