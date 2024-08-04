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Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu

Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu

İHA
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Giriş: 04.08.2024 14:18
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöp konteynerine atılan kaplumbağa temizlik işçileri tarafından kurtarılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Kaplumbağayı çöpe attılar!
Kaplumbağayı çöpe attılar!
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