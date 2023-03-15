Kapıya kurduğu sistem sayesinde içeriye kimse giremiyor 🔒 Mandaldan kapı kilidi yaptı

Almanya'da yaşayan bir kişi kapıya yaptığı mandallı sistem ile görenleri şaşkına çevirdi. Madanllı sistemBu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi.