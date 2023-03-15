15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kapıya kurduğu sistem sayesinde içeriye kimse giremiyor 🔒 Mandaldan kapı kilidi yaptı

Kapıya kurduğu sistem sayesinde içeriye kimse giremiyor 🔒 Mandaldan kapı kilidi yaptı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 10:50
Almanya'da yaşayan bir kişi kapıya yaptığı mandallı sistem ile görenleri şaşkına çevirdi. Madanllı sistemBu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi.
Dünyanın en çılgın buluşu!
Dünyanın en çılgın buluşu!
Akıntıya kapılıp böyle sürüklendi
Akıntıya kapılıp böyle sürüklendi
Gelinini öldüren adamın anlattıkları kan dondurdu!
Gelinini öldüren adamın anlattıkları kan dondurdu!
Sünnet düğününde servet takıldı!
Sünnet düğününde servet takıldı!
Depremde öldüğü sanılınca…
Depremde öldüğü sanılınca…
Şanlıurfa’da şiddetli yağış
Şanlıurfa’da şiddetli yağış
Nurdağı’na Sahra Hastanesi
Nurdağı'na Sahra Hastanesi
Deprem bölgesinde korkutan yangın!
Deprem bölgesinde korkutan yangın!
10 kişi traktörler sayesinde kurtuldu
10 kişi traktörler sayesinde kurtuldu
Okçular Vakfı Türk obasını kurdu
Okçular Vakfı Türk obasını kurdu
Sağlık çalışanlarının afet seferberliği
Sağlık çalışanlarının afet seferberliği
Süheyla Sultan Gemisi İskenderun’da
Süheyla Sultan Gemisi İskenderun'da
Daha Fazla Video Göster