29 Haziran 2022, Çarşamba
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Kapılar açıldı! 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu
Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan en önemli sınır kapılarından olan ve modernizasyon çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 2 ay önce kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı, tekrar yaya ve araç geçişine açıldı.