05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kapıkule’de rekor geçiş! Kapıkule'den yılda ortalama 400 bin yaya geçiş yapıyor

Kapıkule’de rekor geçiş! Kapıkule'den yılda ortalama 400 bin yaya geçiş yapıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2024 19:03
2023 Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapıları için rekor yılı oldu. Toplam yolcu ve araç giriş çıkışlarında bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandı. Pandemi sebebiyle durdurulan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yaya geçisi de yeniden başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kapıkule’de rekor geçiş!
Kapıkule’de rekor geçiş!
Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
İstanbul’da cuma trafiği!
İstanbul’da cuma trafiği!
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma!
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma!
Eğitim uçağından zorunlu iniş
Eğitim uçağından zorunlu iniş
Kahraman Fethi Sekin anısına
Kahraman Fethi Sekin anısına
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Korkunç kaza! Metrelerce savrulan evli çift...
Korkunç kaza! Metrelerce savrulan evli çift...
Korku dolu anlar kamerada
Korku dolu anlar kamerada
Bahçelievler’de park yeri silah doğrultup darbettiler
Bahçelievler'de park yeri silah doğrultup darbettiler
Togg’da yeni dönem başlıyor
Togg'da yeni dönem başlıyor
Sahile vurdu! Hemen ekipleri aradılar
Sahile vurdu! Hemen ekipleri aradılar
Daha Fazla Video Göster