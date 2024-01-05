Kapıkule’de rekor geçiş! Kapıkule'den yılda ortalama 400 bin yaya geçiş yapıyor

2023 Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapıları için rekor yılı oldu. Toplam yolcu ve araç giriş çıkışlarında bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandı. Pandemi sebebiyle durdurulan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yaya geçisi de yeniden başladı.

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