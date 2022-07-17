17 Temmuz 2022, Pazar
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Kapıkule Sınır Kapısı tüm zamanların rekoru kırıldı! Bir günde devasa yolcu sayısına ulaşıldı
Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi.