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Kapıkule Sınır Kapısı tüm zamanların rekoru kırıldı! Bir günde devasa yolcu sayısına ulaşıldı

İHA
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Giriş: 17.07.2022 11:48
Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi.
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