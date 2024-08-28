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Kapıcı 2,5 milyonluk ziynet eşyası çaldı! Hırsız kapıcı tutuklandı

Kapıcı 2,5 milyonluk ziynet eşyası çaldı! Hırsız kapıcı tutuklandı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 16:06
Mersin'de bir apartmanda görev yapan kapıcı, 2,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler zanlıyı kısa sürede yakaladı.
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