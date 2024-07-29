29 Temmuz 2024, Pazartesi
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Kapatılan caddede sürücüler ters yöne girdi!
Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda devam eden su isale hattı yenileme çalışmaları nedeniyle caddenin bir yönü, yaklaşık 10 gün önce trafiğe kapatıldı. Yakın mesafede alternatif yollar olmasına rağmen caddenin geliş yönünü bazı sürücüler, gidiş yönü olarak kullanmaya başladı. Ters yönde ilerleyen sürücüler cadde boyunca yolun karşısına geçmeye çalışan birçok yaya da zor anlar yaşattı. O anlar, kameraya yansıdı.