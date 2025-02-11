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Kapalı kuaförün kapısını tekmeleyip camlarını taşla indirdiler

Kapalı kuaförün kapısını tekmeleyip camlarını taşla indirdiler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 09:03
Isparta'da 2 şüphelinin bir kuaför salonuna saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin olay sonrası Isparta'dan ayrıldıkları tespit edilirken, işletme sahibi Halil Kotanak, "Toplamda 60 bin TL civarında bir zarara uğradım. Şüphelilerin bir an önce ortaya çıkarak zararımı karşılamalarını bekliyorum" dedi.
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Kapalı kuaförün kapısını tekmeleyip camlarını taşla indirdiler
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