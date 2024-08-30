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Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu

Tülay Tosun
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2024 09:04
Son dakika haberleri… Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.
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