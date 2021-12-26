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Kanuni Bulvarı'nda yeni viyadüklerin tabyaları yerleştiriliyor

İHA
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Giriş: 26.12.2021 12:41
Karadeniz'in en önemli şehirlerinden Trabzon'da yapımına devam edilen Kanuni Bulvarı'nda önemli gelişme. Büyük kısmı tamamlanan projede viyadükler tabyaları yerleştiriliyor. Tabyalarının kurulumuyla şekillenen yol çalışmalarında bir yandan da istimlak edilen binaların yıkımı sürüyor. Kanuni Bulvarı'nın yüzde 65'e yakın fiziksel bölümü bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 55'i tamamlandı.
Kanuni Bulvarı’nda tabyalar yerleştiriliyor
Kanuni Bulvarı'nda tabyalar yerleştiriliyor
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