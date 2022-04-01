Kanserle mücadelede örnek isimler! Suyun gücü ve arı sütü 2 kadını hayata bağladı

Kocaeli'nde yaşayan 45 yaşındaki Ebru Gücün'e 2010 yılında kanser teşhisi kondu. Ebru Gücün, 5 yıl süren mücadeleyi kazandı. Kanseri suyla yendiği için eğitimler alan Gücün şimdi ise kurduğu yüzme merkeziyle hastalara eğitim veriyor. Hacer Dündar, bir azmin hikayesi... Kanserdi ama hiç umudunu kaybetmedi. Yakalandığı kanser ile hayatı adeta alt üst oldu. Ama o yılmadı ve mücadele etti. Daha doğrusu "Çocuklarım için yaşamalıyım" dedi ve başardı. Mersin’de, 15 yıldır kanser mücadelesi veren 38 yaşındaki Hacer Dündar Toros Dağı’nda bulunan arıların yaptığı süt sayesinde kanseri yendi.

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