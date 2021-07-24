24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Kanserin savaşçı domatesin hangisi daha faydalı?
Antioksidan yönünden zengin domates, tam bir kanser savaşçısı. Aynı zamanda vitamin ve mineral kaynağı domates kalp sağlığı için de çok faydalı. Yazın gelmesiyle birlikte artık tezgahta tarladan gelen domatesler olacak. Pembe domates organik olarak bilindiği için daha sağlıklı diye düşünülüyor. Peki gerçekte de öyle mi?