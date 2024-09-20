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Kanseri atlatan Kate Middleton, görevlerine geri döndü

Kanseri atlatan Kate Middleton, görevlerine geri döndü

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 10:05
Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayından bu yana devam eden kanser tedavisinin sona erdiğini açıkladı ve yeniden resmi ziyaretlerine başladı.
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