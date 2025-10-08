08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi
Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi

Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 21:56
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Karaduman, bir süredir Eskişehir Şehir Hastanesinde yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu. Aslen Isparta İli kütüğüne kayıtlı olan Duman, Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eşinin isteği üzerine eşinin memleketi Sivas’ın Zara İlçesine getirilerek toprağa verildi. Cenazeye Zara Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlar da katılım sağladı. Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karaduman'ın cenazesi Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu ile Zara Yeni Merkez Kabristanına götürülerek toprağa verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi
Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi
Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi
Tır yan yola uçtu, 2 aracı ezdi
Tır yan yola uçtu, 2 aracı ezdi
Kedi taşıma çantasında 2 Kilo 300 Gr uyuşturucu
Kedi taşıma çantasında 2 Kilo 300 Gr uyuşturucu
Oğlum bayrama gelecekti, geldi ama tabutla geldi
"Oğlum bayrama gelecekti, geldi ama tabutla geldi"
Uludağ’da ilk kar yağışı böyle görüntülendi
Uludağ'da ilk kar yağışı böyle görüntülendi
Havaya ateş açan 5 kişi kıskıvrak yakalandı
Havaya ateş açan 5 kişi kıskıvrak yakalandı
Karadeniz Ereğli’de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti
Karadeniz Ereğli'de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti
Düzce’de şiddetli yağış sokakları göle çevirdi
Düzce’de şiddetli yağış sokakları göle çevirdi
Beyzbol sopalı saldırgan dayı serbest kalınca yeğeni yardım istedi!
Beyzbol sopalı saldırgan dayı serbest kalınca yeğeni yardım istedi!
Çakarlı araçla çocuklara ateş açtı
Çakarlı araçla çocuklara ateş açtı
Oto sanayiside davul zurnayla aracını teslim aldı
Oto sanayiside davul zurnayla aracını teslim aldı
Uyuşturucu soruşturmasındaki ünlüler sağlık kontrolünde
Uyuşturucu soruşturmasındaki ünlüler sağlık kontrolünde
Daha Fazla Video Göster