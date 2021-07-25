Kanserden koruyor! Antioksidan zengini besinler neler? | Yaşlanmaya karşı antioksidan içeren besinler

Sebze ve meyvelerin vücudumuz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak antioksidan özelliği zengin öyle besinler var ki bunlar bağışıklık sistemini güçlendiriyor, cildi yaşlanmanın etkilerinden kurtarıyor ve hatta kanseri önlemeye de yardımcı oluyor. İşte o mucize besinler...

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