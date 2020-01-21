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21.01.2020
Kanser tedavisi için umut veren gelişme! Yeni keşif tüm kanserleri tedavi edebilir
İngiltere'de kanser tedavisi için yürütülen araştırmada, önemli bir keşfe imza atıldı. İnsanın bağışıklık sisteminin yeni bulunan bir özelliğinin tüm kanser türlerini tedavi edebileceği düşünülüyor. Sonuçlar henüz gerçek hastalar üzerinde denenmiş olmasa da uzmanlar bu keşfin büyük bir umut vaat ettiğini söylüyor.
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