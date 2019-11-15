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15.11.2019
Kanser marka dinlemiyor! Ayakkabı ve tekstil ürünlerinde... |Video
Kanser marka dinlemiyor. Pahalı ve marka aldım diye rahat olmayın, marka ürünlerde bile kanserojen maddeler kullanılıyor. A Haber muhabiri ünlü markalara ait ayakkabı ve tekstil ürünlerinden numuneler alıp teste soktu. Çıkan sonuç ise şaşırtıcı ve ürkütücü cinsten... Öte yandan uzman isim Türkiye'de üretilen ürünlerin, ithal edilen ürünlere oranlara daha az kanser riski taşıdığının altını çizdi ve yerli üretimin önemine dikkati çekti.
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