30 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kanser hastalarının yaşadığı psikolojik sorunlar! Kanser hastalarına yaklaşım nasıl olmalı?
Uzmanlar, kanser tedavisinde psikolojik desteğin önemine her zaman vurgu yapıyor. Peki kanserle mücadelede kişinin kendi kişilik yapısı ve sosyal faktörler ne kadar önemli, kanser hastalarının yaşadığı psikolojik sorunlar neler, hastalara yaklaşım nasıl olmalı? Merak edilenlerin psikiyatrist Dr. Ece Altındağ Orhan yanıtladı.