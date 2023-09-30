Kanser hastalarının yaşadığı psikolojik sorunlar! Kanser hastalarına yaklaşım nasıl olmalı?

Uzmanlar, kanser tedavisinde psikolojik desteğin önemine her zaman vurgu yapıyor. Peki kanserle mücadelede kişinin kendi kişilik yapısı ve sosyal faktörler ne kadar önemli, kanser hastalarının yaşadığı psikolojik sorunlar neler, hastalara yaklaşım nasıl olmalı? Merak edilenlerin psikiyatrist Dr. Ece Altındağ Orhan yanıtladı.

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