Kanser hastaları nasıl beslenmeli? O besinlere dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

Çağımızın vebası olan kanserle mücadelede beslenmenin yeri tartışılmaz. Ancak birçok kişi sağlığına iyi geleceğini düşünerek kulaktan dolma bilgilere göre besleniyor. Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesi ve bitkisel ürünlere çok fazla yönelim olması yarardan çok zarar verebiliyor. Peki kanser hastaları hangi besinleri tercih etmeli? A Haber ekranlarına konuşan diyetisyen Havva Baler Gezgüç kanser hastalarına beslenme tavsiyelerde bulundu. İşte kanser hastalarının beslenmesinde doğru bilinen yanlışlar…

A Haber'e özel açıklamalar yapan diyetisyen Havva Baler Gezgüç, tedavi sürecinde yapılan yanlışları anlattı. Peki kanser hastaları hangi besinleri tercih etmeli? İşte kanser hastalarının beslenmesinde doğru bilinen yanlışlar...

İşte Havva Baler Gezgüç'ün yaptığı açıklamalar;

Kişiler kanser tanısı aldıklarında ilk akıllarına gelen sorulardan bir tanesi ne yemeli ne içmeliyim oluyor. İnternetten ve eşlerinden dostlarından kulaktan dolma çok fazla bilgi ile donatılabilen hastalar, daha fazla zarar görebiliyor.

Bitkisel ürünlere çok fazla yöneliniyor. Çevreden duydukları önerilerle falanca kullanmış ona çok faydası olmuş sen de kullanabilirsin diye. Ama bu yanlış bir yaklaşım. Bitkisel ürünlerin bitkisel ürünlerin yarardan çok zararı olabiliyor.

YARARDAN ÇOK ZARARI OLABİLİYOR

Bilimselliğin dışına çıkmadan hekimin önerisi olmadan bu tarz ürünlerin kullanılmaması gerekiyor çünkü ilaçlarla etkileşim olabiliyor. Aktif tedavi döneminde biz bunların çok ciddi yan etkilerini görebiliyoruz karaciğer böbrek fonksiyonlarında bozukluklara neden olabiliyor

ŞEKER KANSER HÜCRESİNİ BESLER Mİ

Şeker aslında doğrudan kanser hücresini beslemiyor ama dolaylı olarak birtakım zararları mevcut. Şeker tüketimi sık olan kişiler sağlıklı besinleri daha az tüketiyorlar. Şekeri tamamen yasaklamak yerine sınırlandırmayı tercih ediyoruz

KANSER HASTALARI HANGİ BESİNLERİ TERCİH ETMELİ?

Protein ve yağ tüketimi konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirten Gezgüç; "Kuru baklagiller, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi sebze meyveler tam tahıllı ürünleri tercih edilebilir. Proteinleri tüketirken et grubunu tüketirken az yağlı olanları, yağsız olanları tercih ediyoruz. Yemeklere yağ ilavesini hangi yağ türü olursa olsun çok az ilave etmeliler.