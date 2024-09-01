Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yıl önce kansere yakalanan emekli polis memuru, hastalığının sebep olduğu ağrılara daha fazla dayanamayarak beylik silahıyla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.