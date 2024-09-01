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Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı

Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 10:30
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yıl önce kansere yakalanan emekli polis memuru, hastalığının sebep olduğu ağrılara daha fazla dayanamayarak beylik silahıyla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.
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