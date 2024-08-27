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Kanoyla denize açılan iki arkadaş kayıp! Yardım istedikten 5 dakika sonra kayboldular

Kanoyla denize açılan iki arkadaş kayıp! Yardım istedikten 5 dakika sonra kayboldular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 18:40
Yalova'da iki arkadaş uyarılara rağmen fırtınalı havada kanoyla denize açıldı. Kısa süre sonra fırtınaya yakalanan arkadaşlar denizde kayboldu.
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