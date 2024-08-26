Kano ile denizde kaybolan 2 genç için denizden ve havadan seferberlik

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan ve fırtınada kaybolan 2 tersane işçisi için havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. İşçilerin yakınları ve mesai arkadaşları ise Sahil Güvenlik önünde müjdeli bir haber bekliyor. 28 ve 33 yaşındaki iki arkadaşın, irtibat kesilmeden bir süre önce arkadaşlarını arayıp "sahil güvenliğe haber verin" dedikleri ortaya çıktı.